行政執行署台南分署強調，如因酒駕遭罰款卻無力繳納，可申請分期繳納，避免被強制執行。（台南分署提供／曹婷婷台南傳真）

38歲鄒姓男子2019年吸毒駕車遭開罰9萬餘元，另還積欠長達7年全民健保費5萬多元，總計14萬多元，行政執行署台南分署2021年扣押鄒男保單強制執行，1年後扣得一筆9750元理賠金，鄒母擔心兒子再也領不到理賠金，急得向友人借錢，今天下午繳清全部欠款。

不信等不到你！永康區鄒男2019年於台南市中西區民權路開車時，被查獲毒品且涉嫌毒駕，遭台南市政府交通局政府裁罰9萬元罰鍰。此外，鄒男從2016年至今更已拖欠健保費5萬多元，分別經交通局、衛生福利部中央健康保險署南區業務組移送法務部行政執行署台南分署（下稱臺南分署）強制執行。

台南分署受理後，查得到鄒男有保單可供執行，2021年9月間核發執行命令扣押保單，但1年多過去，還是沒等到鄒男主動來繳納罰鍰，直到保險公司202月年7月間陳報有1筆保險金9750元可供扣押，乃核發收取命令扣押。

鄒母近日才得知保險公司通報鄒男有一筆理賠金可領取，但早已被台南分署扣押，擔心鄒男日後申請保險理賠全遭台扣押，鄒母急得向朋友周轉一筆錢，今天下午前往台南分署，繳清全部欠款。

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