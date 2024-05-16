總統蔡英文今（16）日下午頒授行政院前院長蘇貞昌「一等卿雲勳章」，感謝蘇貞昌和所帶領的團隊，在台灣最關鍵、充滿挑戰的時刻，願意貢獻自我，集結政府和民間的力量，為國家的發展奠定基礎，讓台灣的民生、經濟和福利都能加速進步，邁向一個更好的台灣。

蔡英文致詞時表示，時代的進步，往往需要有人在關鍵時刻願意站出來。蘇貞昌前院長在歷史的關鍵時刻，扛起壓力，讓臺灣向前邁進了一大步。

她指出，過去8年，蘇貞昌從2019年到2023年擔任1,478天的行政院長，橫跨她兩任的總統任期。她還記得，在2019年的最後一天，蘇貞昌和當時的副院長陳其邁就已經率世界之先，展開防疫的第一步。疫情來得又快又急，但在行政團隊竭盡心力之下，維持社會穩定，也讓台灣挺過百年大疫。

蔡英文說，她也記得，在同婚專法表決的前一天，同時也是「國際不再恐同日」的前一天，蘇貞昌在行政院協調會報上，呼籲立委們在台灣民主歷史性的時刻，投下關鍵的一票。而在投票通過後，蘇前院長也親自錄製影片，持續向社會溝通。

她認為，因為秉持自由、人權的價值，我們讓台灣成為一個更進步、更包容，也更令我們驕傲的國家。讓我們驕傲的還有每一項福國利民的政策。像是「班班有冷氣」、「生生用平板」，還有偏鄉學校中央午餐廚房計畫，讓學生們不分城鄉，都有更舒適的學習環境。

蔡英文談到，像是完成雙北共飲翡翠水的最後一哩路、以及啟用板新2.4萬立方公尺清水池，這些建設都是蘇前院長在臺北縣長任內，就開始推動相關計畫。蘇貞昌用他的遠見以及帶領行政團隊的執行力，合作無間、全力以赴，完成一項又一項國家的大型建設。

她感謝蘇貞昌和他所帶領的團隊，在台灣關鍵的時刻、充滿挑戰的時刻，願意貢獻自我，集結政府和民間的力量，為國家的發展奠定基礎，讓台灣的民生、經濟和福利都能加速進步，邁向一個更好的台灣。她相信，在這一條共同打拚的路上，不僅充滿光輝的足跡，也為我們的下一代打下驕傲前行的根基。

隨後，蘇貞昌致詞時表示，非常榮幸獲蔡總統以國家儀典頒授「一等卿雲勳章」，也感謝總統任命他擔任4年多的行政院長，讓他有機會把一生所學和理念，為台灣這塊土地奉獻心力。

蘇貞昌提到，這4年多來，因為總統的睿智、遠見、細心，讓他學習、成長許多，最重要的是，總統以國家元首高度，大力支持，讓他及行政院團隊能夠一一解決許多事情，且創出成績，讓總統及臺灣更受國際肯定與支持。就如同總統所說，他和總統雖然成長環境不同、個性也不同，但因為國家的需要，能夠互補，彼此相互支持，創造出最大的成績，而在他行政院長任期結束之後，總統對他依然溫暖，始終關心，非常感謝總統。

蘇貞昌指出，今天能獲得總統頒授勳章，得到國家的肯定，他要感謝他夫人的幫助，也感謝家人的支持與溫暖。而在他擔任院長期間，行政院團隊學養俱豐，日夜匪懈，在最辛苦的階段，為國家做事，為人民服務，他也要表達由衷感謝。

蘇貞昌說，台灣人民用最高的選票，一次一次選出蔡總統，因為有蔡總統，台灣更好，台灣人民更好，蔡總統在8年任期即將任滿的時刻，不但獲得最高的民意支持，更得到各界及國際的肯定，謝謝總統領導國家，台灣有妳真好。

在場觀禮者包括蘇貞昌前院長夫人詹秀齡女士、長女蘇巧慧女士、三女蘇巧純女士等親屬，以及總統府資政沈榮津、秘書長林佳龍、行政院秘書長李孟諺、政委羅秉成等人。