櫃買中心16日偕同元富證券率領雙鴻（3324）、力旺（3529）、緯穎（6669）等7家優質上市櫃公司，前進日本東京舉行名為「2024台灣企業日（Taiwan Corporate Day 2024）」海外法人說明會。本次法說會活動為期兩天，由於是新冠疫情後櫃買中心首次在日本舉辦的法人說明會，日本機構投資人參與相當踴躍，總計進行51場次的會議，並吸引61人次的外資機構投資人參加。

櫃買中心表示，這次參加東京法說會的7家台灣企業都是各產業的佼佼者，獲利表現也相當亮眼，包括雙鴻、力旺、中美晶、環球晶、群聯5家上櫃公司，以及健鼎、緯穎2家上市公司，吸引多家日本知名的大型資產管理公司、保險公司與銀行等專業投資機構的熱情參與。

本次的法人說明會不但安排了上櫃公司與外資機構法人面對面會談，為增進日本機構投資人對櫃買市場的瞭解，16日也特別安排由櫃買中心張秉心協理主持，在會中向與會機構法人介紹櫃買市場的特色與優勢，包括相對高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等，同時也分享櫃買中心近年來推廣ESG及相關金融商品的具體成果。

櫃買中心並表示，本次法說會係該中心與元富證券及日本岡三證券等三方共同合作舉辦，由於日本機構法人反應熱烈，並對櫃買市場及本次與會公司展現出高度興趣，預期此行將能引進更多國際資金活水進入櫃買市場，提升我國證券市場交易動能。