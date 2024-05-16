機場捷運今天下午在A3新北產業園區站往A4新莊副都心站間發現掉落美耐板，造成1列車延誤，影響旅客約250人，延誤時間為9分42秒。桃園捷運公司將對掉落物所屬單位開罰，若對系統造成損害，也會向肇事單位求償。（市府提供）

機場捷運今天下午在A3新北產業園區站往A4新莊副都心站間發現掉落美耐板，造成1列車延誤，影響旅客約250人，延誤時間為9分42秒。桃園捷運公司將對掉落物所屬單位開罰，若對系統造成損害，也會向肇事單位求償。

據了解，16日下午4時29分，在A3新北產業園區站往A4新莊副都心站間，司機員通報在軌道上發現掉落物。司機員立即按壓緊急停車按鈕，行控中心啟動標準作業程序，指示列車降速以每小時25公里以下執行慢速行駛1分鐘無異狀，後續提速至40公里繼續行駛；掉落物則由後方列車司機員撿拾，經查為長180公分、寬90公分、厚度0.4公分之美耐板。本次事件造成1列車延誤，影響旅客約250人，延誤時間為9分42秒。掉落物並未造成電聯車及軌道設備損害。

桃捷公司立即通報新北市政府，由新北市政府工務局立刻會同清查異物來源 ，初步調查附近建案工地後立即勒令停工。桃捷公司針對本次事件，會依據大眾捷運法第五十條之一第一項第二款，對掉落物所屬單位開罰，若對系統造成損害，也會向肇事單位求償。除了新北市府已要求該建案停工之外，後續將由新北市府、桃園市府與桃捷公司一同前往工地會勘相關安全防護措施。