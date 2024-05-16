立法院今(16日)朝野協商仍無共識，藍白黨團則強調一個月協商冷凍期已過，將表決國會改革3案，民進黨團總召柯建銘對此揚言挑起史上最大衝突。藍營早已派黨籍立委輪流值班，把守國會議場大門預防綠營杯葛；藍白多位立委前來挑燈夜戰，直呼為了國會改革「枕戈待旦」。國民黨團總召傅崐萁強調，「民進黨要怎麼包圍主席台，要怎麼踐踏韓國瑜，國民黨絕對不同意，要踩過我們的身體，才能夠把韓國瑜拉下主席台！」

本日的朝野協商仍無共識，民進黨團堅持17日先進行環島高鐵跟花東快2案議程，藍白黨團則強調一個月協商冷凍期已過，將表決國會改革3案。綠總召柯建銘揚言挑起史上最大衝突，國民黨方面也放話，不怕挑燈夜戰，還派藍委輪流值班把守國會議場大門，預防綠營的激烈杯葛行動。國民黨立委徐巧芯就分享她輪班看守國會議場大門的照片，因為被太陽直接照射，她只好拿一條藍色大毛毯裹住整個上半身，引發網友爆笑。

王鴻薇也在晚上7點多打開了直播，面對綠營可能的強力杯葛，一人把守大門勢必擔憂戰力不足，包括藍委林國春、廖偉翔、陳永康、翁曉玲、盧縣一，民眾黨立委麥玉珍、國民黨台北市議員徐弘庭等，都聚集在國會議場大門前，暢談堅守把關的決心。

麥玉珍直呼：「來這邊體驗一下，很開心！」翁曉玲表示：「這是我人生的第一次，來這邊守夜，希望明天不要有太大的衝突。」

徐弘庭質疑，過去怪招都是民進黨在出，什麼強力膠、上大鎖。但國會改革就像扶老太太過馬路一樣，怎麼會有人反對？

林國春直批，過去新冠疫情時，就是民進黨立委投票反對採購疫苗，就連新北市議會，民進黨團也反對買疫苗，這些劣跡都斑斑可考。

為了力拚國會改革五法搶在520前闖關三讀，國民黨與民眾黨立法院黨團發動議場「輪值守夜」搶優先排案權，16日入夜後國民黨團總召傅崐萁（中）帶著食物與飲料慰問在議場門口守候的黨籍立委，並表達堅守的立場。（姚志平攝）

隨後國民黨團總召傅崐萁率領三長前來慰問，有人說「協商完了嘛，可以準備吃了？」傅隨即在聯訪中表達立場，批民進黨像馬戲團耍猴戲。

傅崐萁直言：「國民黨不會用任何法案來交換國會改革法案，即便民進黨要怎麼包圍主席台，要怎麼踐踏韓國瑜，國民黨絕對不同意，要踩過我們的身體，才能夠把韓國瑜拉下主席台。」