內閣已於今天（16日）總辭，進入看守階段，總統蔡英文卸任前，已確定無法特赦陳水扁。前大使介文汲推測，阿扁特赦案最後一刻被拿掉，可能是因為美國反對。

介文汲今(16日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，阿扁特赦案最後一刻被拿掉，他推測，是因為美國明確反對。美國人對阿扁深惡痛絕，認為阿扁當年玩到美國人頭上。美國正好給賴清德一個機會教育，跟美國人玩花樣，下場就跟阿扁一樣。

介文汲接著點出，按照華府美國人的邏輯，凡煩我者，終生誅殺。美國讓阿扁坐了6年牢，在台灣的貪污判決後，阿扁的兒子在美國的兩棟豪宅，美國就把他拍賣了，一部分錢留在美國，一部分還給中華民國政府。阿扁到今天都沒搞清楚，不要以為事情過了，還想脫離美國影響力，那是不可能的。

而針對赦扁一事，介文汲覺得，這件事如果蔡英文、賴清德不想做，不會搞到後來那麼多的新聞操作。最後一刻，只有一個就是外力，內部不會有什麼爭論，而且對方講得很明，這件事立刻停止，蔡英文馬上就知道了，美國也剛好豎一個威，給賴清德看，蔡英文也不要以為，要下台了就什麼都來。