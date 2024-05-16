關於繼續停止交易及調整交易方式之公司及原因，櫃買中心指出，根據本次財報審閱結果，繼續停止交易之上櫃有價證券共有福格創新、牧東。

其中，福格創新公司前因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告，且其財務報告顯示淨值低於所列示股本十分之三已逾三年未改善，暨有櫃買業務規則第12條之1第1項第18款（俗稱借殼條款）之情事，已自2月15日起停止在證券商營業處所買賣迄今，今因其財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟尚低於二分之一，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，應繼續變更交易方法，惟因仍有前揭借殼條款之情事，爰繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

牧東公司前因未依規定期限公告112年第三季及112年度財務報告，已自112年11月17日起停止在證券商營業處所買賣迄今，今因其未依規定期限公告申報113年第1季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

而新增為變更交易方法之上櫃有價證券，有正能量智能1家，因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法；繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券者，則有地心引力1家，因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券，有雲嘉南1家，因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

此外，恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券，共有易威、泰偉2家，因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。