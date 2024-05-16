孩子們最期待的暑假即將到來，爸爸媽媽們想好要帶孩子去哪「FUN」鬆了嗎？為了與孩子們一同迎接瘋狂假期，位於高雄最大的渡假勝地義大世界內的義大皇家酒店及天悅飯店已經蓄勢待發準備多種消暑方案，及早預訂還有機會參與現省超過2,000元的早鳥優惠，歡迎家長趕緊帶孩子們來義大狂歡一「夏」。

位於義大世界的義大皇家酒店，為了讓孩子能夠好好享受期待已久的長假，飯店自6月29日起至8月29日止推出「暑義全消」住房優惠。想與孩子來趟輕鬆小旅遊的遊客，可以選擇入住豪華客房1晚含翌日自助式早餐2客，優惠價只要4,399元起。另外，飯店再加碼早鳥2選1的優惠，免費升等至雅緻家庭房並贈送12歲以下兒童早餐2客，或是升等至兼具日式與歐式雙風格的景緻和洋式套房；而想瘋狂玩樂園的玩家，可入住豪華客房1晚含翌日自助式早餐2客及義大遊樂世界成人票2張，專案優惠只需5,999元起，若早鳥預訂同樣享有加碼優惠，可選擇免費升等至雅緻家庭房並贈送12歲以下兒童早餐2客及樂園兒童門票2張，現省超過2,300元與全家一起瘋樂園，或是升等至景緻和洋式套房。

同樣位於園區內的天悅飯店，自6月29日起至8月29日止推出「義起FUN暑假」住房專案，亦同樣包含2種方案。只想待在飯店放電的家長，歡迎入住菁英雅緻客房1晚含翌日自助式成人早餐2客，優惠價只要3,399元起，及早預訂還可搭配飯店加碼的早鳥優惠，除了贈送12歲以下兒童早餐2客外，再享免費升等至飯店全新完工的星悅尊榮家庭房，讓孩子們在飯店遊玩後回到舒服寬敞的房間安穩入睡；而想帶孩子到樂園盡情放電，則可入住菁英雅緻客房1晚含翌日自助式成人早餐2客，並加贈義大遊樂世界成人票2張及餐飲抵用券1,500元，優惠價僅需4,999元起，且趁早預訂同樣享有早鳥優惠，除了享免費升等至星悅尊榮家庭房外，飯店再加碼二選一優惠，可選12歲以下兒童早餐2客及兒童樂園門票2張，或是飯店館內餐廳500元的餐飲抵用券。

無論是暢遊樂園還是盡饗飯店美食，義大皇家酒店及天悅飯店皆推出多種方案可供選擇。為迎接暑假的到來，義大世界內的購物中心、主題樂園及兩家星級酒店，皆將陸續祭出優惠活動，歡迎爸爸媽媽與孩子們同來義大歡度瘋狂假期。