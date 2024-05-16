經統計，上櫃公司首季營收約6,213億元、稅前淨利739億元，分別較去年同期增加4％及27％，顯示上櫃公司與去年同期比較基本面表現穩健成長。而獲利成長金額前三大之產業則分別為：半導體業、電子零組件業及建材營造。

櫃買中心指出，整體市場有獲利之上櫃公司共計583家，約占71％，其中較去年同期為成長者計有512家，約占62％。在每股稅後純益（EPS）方面，超過10元之公司計有3家，5元以上未達10元的公司計11家，2元以上未達5元之公司計78家，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

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另外，投資人亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台（http：／／ic.tpex.org.tw），作為投資決策參考。