資策會產業情報研究所（MIC）公布台灣影音觀看行為調查結果，中華電信Hami Video為用戶選擇「訂閱國內平台」第一名，並為用戶「國內平台偏好」前二名，為電信業者OTT品牌排行第一名。調查結果，偏好串流影音平台的用戶有3成1選擇「付費訂閱國內平台」，而「訂價合理可接受」是付費訂閱的主要因素。另外，有超過4成的用戶因「價格、習慣、內容」三大因素做為選擇「國內平台偏好」的考量。這項調查結果顯示「中華電信Hami Video為最多用戶選擇訂閱，也是用戶選擇電信OTT影音平台的首選」。

中華電信擁有涵蓋最廣的行動5G網速與領先的固寬技術優勢，以廣大客戶基礎結合全業務服務，並推出多元化內容與價格策略，及以優異的技術開發自主平台與AI數據管理等原因，讓Hami Video成功獲得消費者青睞。

Hami Video提供月月獨家、周周強檔的影劇內容，以自主平台技術與AI數據管理，根據客戶喜好推薦內容，其中更有多達1,000小時的獨家/強檔台灣影劇，讓Hami Video成為國人最喜愛的台流首選。另提供暖心AI小幫手，讓客戶用說的即可在上萬小時影片中找到喜歡的影片，並結盟內容商提供包括電影、戲劇、卡通、動漫、綜藝節目、紀錄片、直播音樂會等3萬小時的各式內容，透過不斷優化AI數據分析與平台體驗，讓分眾內容的多元性更貼近客戶的體驗需求。

除影視串流平台深獲消費者肯定，Hami Video針對運動客戶亦提供4K、4D多視角、VR、AR等新科技觀賽體驗，為迎接七月即將來臨的巴黎奧運，特別規劃AR、超慢速視角等科技應用服務，滿足不同客戶的多元化需求，打造Hami Video為豐富影視運動娛樂的OTT首選平台。