不論男生還是女生都會有一些獨特的生理反應，尤其初戀時的敏感度較高，狀況可能會更為明顯。一名母胎單身23年的女網友近日終於交到男朋友，結果卻發現只要跟男友在一起時，明明對方沒做什麼事情，她的下體卻總是會整片濕答答，急忙上網求救，結果不少人坦承也有類似狀況，更大笑要她好好珍惜。

一名女網友近日在「Dcard」表示，母胎單身23年後最近終於交到男朋友，但卻發現自己馬上就遇到一件相當困擾的事情，就是當兩人只要走在一起、牽著手或是擁抱時，明明沒有想壞壞的事情，下體還是會整片濕答答。

「濕到整個內褲灰色區塊都變深，常常覺得很尷尬！」原PO透露，她發現這狀況後有上網搜尋，不少人提到發生關係後敏感度就會降低，但因為他們還在摸索兩人之間關係的階段，不想這麼早就產生性關係，而她也因為害羞的關係不太敢跟朋友或是直接與男友討論此話題，「想要詢問版上有沒有相同困擾的姐妹，或是有沒有什麼方法改善？」

其他女生看完後則笑說「等你年紀大了，想濕都沒東西可以濕的時候就會很想念現在了，所以好好珍惜現在」、「我跟你一樣超會濕，這樣代表你真的很喜歡他，很讚啊」、「很正常，三年前剛跟男友在一起也是這樣，只要相處在一起就會濕，大概快1年才不會這樣」、「剛交往時濕到內褲外，但現在不容易濕了很羨慕」、「我22脫離母胎單身，記得前兩次跟男友在床上摸摸而已，然後當晚月經就提前來了」。