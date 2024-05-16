立法院長韓國瑜今天召集黨團協商討論花東快與環島高鐵特別條例，協商過程相當不順暢，氣氛緊繃。民進黨團總召柯建銘企圖以讓兩條特別條例通過的方式，讓明天院會不處理國會改革，否則將爆發「史上最大衝突」，讓國民黨團總召傅崐萁批評是在恐嚇，乾脆建議韓，協商留待新內閣就任再說，韓也罕見談自己對特別條例的心裡話，他期望台灣將來能夠「連成一條線」，新閣揆上任他也會如此期許，接著宣布協商散會。

原訂明天將處理國會改革以及兩項建設特別條例，柯建銘在協商時提出一項建議，朝野直接協議兩項特別條例如何發言，然後就交由表決決定，但是明天僅處理兩項特別建設條例。此項建議形同以建設條例來阻止國會改革在明天闖關，柯建銘還放話指出，要是不協商簽字，恐爆發「史上最大衝突」。

傅崐萁不滿柯建銘所言，痛批柯建銘在協商現場恐嚇國會議員，並強調國民黨不會做任何交換條件，不會讓他用什麼地方的建設來交換明天不要審查國會改革，「這是不可能的事」，國會改革絕對重中之重，柯建銘今天就是要故意拖延時間，柯建銘早就已經一語道破，不管如何三讀通過就要釋憲，既然如此，建設特別條例的事，不如等新部長上任再來進行協商。

傅崐萁批評，民進黨團已經發動凌晨3點甲級動員，還要求著輕便服裝，顯示明天將要花很大周章來保護院長的安全，傅崐萁強調，國民黨絕對有決心讓國會改革的陽光照進來，不是在這裡跟這些「留聲機」，聽他們進行人身攻擊，建議韓國瑜等新內閣就任後再來討論建設特別條例。

韓國瑜也罕見談心裡話，他提到，2月份他見行政院長陳建仁時，特別拜託陳兩件事，「我已經老了，環島高鐵趕快做，還要讓東台灣與西台灣連成一條線、國道六號東延，陳建仁聽了也很感動」，另一件事則是下一代務必要全面實施中英文雙語教育，卓榮泰過兩天也會來拜訪他，他說將會向卓提同樣的拜託。

韓國瑜說，他總是想著要把台灣連成一條線，把生命力放出來是我的期待，將來也會重申這樣的主張，「高鐵真的做出來，我也早就去西方極樂世界報到了，我們要為子孫留東西」，他也希望卓榮泰接納，但主持議事他還是會盡可能公平。韓國瑜最後裁示將特別條例都保留，「大家很累了，留待下次協商，我們散會。」