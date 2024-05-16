為了力拚國會改革五法搶在520前闖關三讀，國民黨與民眾黨立法院黨團發動議場「輪值守夜」搶優先排案權，16日入夜後國民黨團總召傅崐萁（中）與黨籍立委在議場門口舉行記者會表達堅守的立場。（姚志平攝）

立法院長韓國瑜16日針對國情報告、兩案交通建設舉行朝野協商，然三黨仍無共識，立院民進黨團總召柯建銘更嗆出，若明日要表決國會改革法案，將爆發「史上最大衝突」，最後協商不歡而散。立院國民黨團總召傅崐萁會後痛批，聽說民進黨團午夜要正式動員，明天要攻占議場，「國民黨不會用任何法案來交換國會改革法案，即便民進黨要怎麼包圍主席台，要怎麼踐踏韓國瑜，國民黨絕對不同意，要踩過我們的身體，才能夠把韓國瑜拉下主席台。」

傅崐萁表示，民進黨團在歷次韓國瑜召集協商時，多次人身攻擊拖延時間，對協商法案不進入逐條討論，今天正式把揭露真面目，原來今天最主要討論的內容，就是要攻擊、醜化韓國瑜，明天用最齷齪手段阻擋國會改革法案三讀。

傅崐萁強調，聽說民進黨要動員攻佔議場，在野黨雖然沒有縝密周延準備，但為了人民絕對奮戰到底，國會改革一定要通過，讓所有貪汙腐敗無所遁形。柯建銘帶領民進黨跳下懸崖，當家還準備鬧事，當眾恐嚇在野黨，想要利用傅崐萁，想利用東部交通建設兩案表決，換其他討論事項不處理。

傅崐萁說，今天從下午兩點到現在，一個法律案既然只審了5條，還說通過了就要聲請釋憲，就是執政者的傲慢，明天還要實行踐踏方式，不讓國會改革通過，利誘不成當眾恐嚇。傅崐萁怒斥，民進黨用各種利誘來對國民黨招安，國民黨嚴正拒絕，不會用任何法案來交換國會改革法案，明天會全力以赴，民進黨若要包圍主席台，踐踏韓國瑜，絕對不同意，「要踩過我們的身體，才能夠把韓國瑜拉下主席台，國民黨團結壹致，不讓貪贓腐敗民進黨踐踏全國國人。」

國民黨團首席副書記長洪孟楷則說，新民意現在就是需要立法權與行政權制衡的時刻，不再是一黨獨大的時刻，更不是弊案可以蓋牌的時刻，明天民進黨真的要跟國民作對嗎？正告民進黨團，不要用耍流氓手段插隊，聽説民進黨要用甲動早上5點來插隊，我們絕對不允許，國民黨不會主動動手，但被迫行霹靂手段，才能顯菩薩心腸。

洪孟楷也喊話準總統賴清德，在賴就職前，國會發生肢體衝突，還是由執政的團發起，「這是你默許的國會狀況嗎？這是你認為的朝野溝通嗎？如果明天以任何肢體衝突，賴清德要負起完全責任。」