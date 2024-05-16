第一季京東調整後每ADS收益5.65元，去年同期4.76元，預估4.67元；執行費用168億元，年增9.1％，預估161.1億元；調整後息稅折舊及攤銷前利潤107.9億元，同比增加14％，預估95億元；第一季調整後運營利潤率3.4％，去年同期3.2％，預估3％；第一季經調整EBITDA利潤率4.1％，去年同期3.9％。

財報公布後，京東美股盤前漲幅擴大至3.6％。

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