綜合陸媒報導，京東集團16日公財報顯示，第一季（截至2024年3月底）淨營收年增7％至人民幣（下同）2600.5億元，超過市場預估的2583.5億元；淨利潤年增18.8％至73.7億元；歸屬於公司普通股股東的淨利潤年增13.9％至71億元。