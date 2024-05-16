在我們生活或工作場合，很多時候情商比智商還重要，懂得搞好人際關係，往往可以事半功倍，《搜狐網》揭示12星座情商排行榜，其中5星座做人處事最圓滑，而天蠍則拿下第一名，他們看破不說破，常能給足對方面子，真正做到左右逢源。

▌第1名：天蠍座

天蠍座思維邏輯能力超強，對身邊的人觀察入微，他們能一眼看穿他人的小心思，和別人相處，會把高情商表現得淋漓盡致。很多時候，他們看透了一些人一些事，卻從來不會說出來，給人們足夠的面子。就會假裝什麼都不知道，從來不把負面情緒傾瀉在最親近的人身上，家人、朋友都願意和他們交心，天蠍座真正做到了左右逢源。

▌第2名：天秤座

天秤座是天生外交家，說話做事溫和圓滑，甚至可以做到滴水不漏，顧及身邊朋友的方方面面，他們能夠聽取別人的意見及建議，然後做出公正的評判，天秤座人緣極佳，能在社會關係中充當和事佬，在朋友和家人眼裡很優秀，可謂情商極高。

▌第3名：牡羊座

牡羊座非常聰明，做事乾脆俐落，但絕不會刺傷別人的心，會顧及別人的感受，他們做事圓滑，而且讓人感覺非常可靠，能夠處理非常多棘手問題，從而讓自己在各方面都有很大提升，他們對生活、工作和感情保持熱情，每天都有好情緒伴隨，自然身邊朋友很多，也表現出他們情商過人。

▌第4名：雙子座

雙子座思維敏捷、口齒伶俐，令人覺得有趣，他們做事認真可靠，不會輕易去評價別人的好壞，在與人們相處的過程中，懂得投其所好，上至80歲老人下至4歲小孩。都願意和他們黏在一起，他們好像有說不完的話，一起相處可以感覺他們充滿了智慧。

▌第5名：射手座

射手座對朋友真誠，覺得在熟人面前說謊特別沒意思，他們知道：心有多大，眼界有多大，舞台就有多大，射手座不斤斤計較，有一顆包容和寬容的心。

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