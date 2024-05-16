警方查扣到手機、改造手槍等贓證物。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

天道盟同心會27歲陳姓男子，涉嫌與專詐日本民眾的假檢警詐騙機房合作，在台招募車手赴日本，出面向被害人取款或至ATM提領贓款，日本警方從去年7月至今年1月共逮捕5名台籍車手，刑事局國際科與日警交換情資後，將藏身幕後的陳嫌等5人機提到案，初步清查至少有30名日籍老人受騙，財損逾2億日幣，折合台幣約4000萬元。

警方調查，陳嫌去年在友人介紹下，與專詐日本民眾的詐團結合，不僅在國內協助轉帳洗錢，並以免費提供吃、住，招募南部、東部年輕人以觀光名義赴日擔任車手，依詐團幹部指示，至日本各地被害長者家中拿取提款卡、存摺或現金，為了讓不諳日文及環境的車手能順利完成任務，詐團還會協助訂飯店，線上教導如何搭車等。

日本警方從去年7月起，陸續在香川、京都、岩手、大阪等地，當場逮捕正在提領贓款及面交的江姓、黃姓、趙姓、沈姓、林姓5名台籍車手，台日警方立即共組專案小組，今年1月針對集團位於高雄市小港區等相關據點執行第一波攻堅搜索，逮捕陳嫌與旗下洗錢成員等3人到案，查扣改造手槍2枝、彈匣4個、子彈11發，與手機、無線分享器、黑莓卡、K他命等贓證物。

警方3月赴台東執行第二波搜索，逮捕負責招募車手的謝姓、郭姓等2名集團幹部到案。全案訊後，依組織、詐欺、洗錢等罪嫌送辦。