李鎮宇表示，若PCE數據逐月下滑，美國聯準會（Fed）有望在7月降息，而7月若降息將有兩大效果，一是提振市場信心，二是9月降息時間點接近美國大選，7月降息將遠離政策干擾。

首先，李鎮宇指出，7月啟動降息，會讓市場覺得是聯準會進行預防性降息，畢竟近期美國經濟基本面數字剛開始轉弱，7月降息對市場注入強心針，尤其當前美國商用不動產問題仍大，7月降息可望讓景氣撐住，「若9月才降息太慢了，就怕（景氣）噎死了」。

其次，他認為，市場多數看法仍認為9月降息機率較高，但9月時間點太接近美國總統選舉，可能成為共和黨參選人川普的批評題材，為了避免政策干擾，「7月降息一定比9月好！」。

他也強調，現在啟動預防性降息是撐住景氣，若等到明年才真正加速降息，則是在衰退時期的降息，屆時股市反而會往下走而非向上。

李鎮宇進一步說，「今年對市場不要看太空」，畢竟若聯準會啟動降息，屆時市場將沒有利多，先前聯準會持續推遲降息時間點，市場利空就未消散，在聯準會啟動降息前，市場回檔將有限，下檔仍有保護；但以過去經驗來看，股市多頭從未持續三年，今年股市若強到年底，明年股市回檔機率很高。

至於台股方面，他重申要從「Bottom-Up」的角度看台股，雖然AI發展也牽涉到誰選上美國總統，但撇開政治變數，目前AI走勢才剛起步，長線多頭仍相當看好。