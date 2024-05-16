日本警方從去年7月起，共逮捕5名台籍車手。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局與日本警方合作，破獲黑幫招募年輕人赴日擔任詐騙車手，並有5名台籍車手在日本落網，其中，25歲黃姓車手去年7月被捕後，遭日方速審重判3年8個月，相對國內查獲車手，法院大多只判3個月至1年，甚至還可易科罰金，有高達6成5的詐欺被告免關，讓背負打詐重任的檢警忍不住大嘆：「難怪都說台灣是詐騙天堂！」

台灣不僅輸出各種詐騙手法到世界各地，詐騙機房流竄全球，現在連年輕人都到海外擔任車手，令台灣成為詐騙之島的惡名始終洗刷不掉。行政院近日雖提出打詐新4法，希望立法院能盡速三讀通過，以遏制詐騙持續猖獗，但就算法律通過，卻不落實執行，恐怕也是枉然。

警方表示，重懲一直是各界認為打詐最好的手段之一，但實務上卻很少見到詐嫌遭法院重判。以日本為例，日本警方2020年查獲時年未滿20歲的台籍紀姓男子，與另2名台嫌租車在全日本走透透，向被害人收取或提領贓款，共涉及12件詐欺案件，日本法院考量紀嫌態度良好，減輕刑期都還重判4年4個月；去年7月在香川逮捕25歲台籍黃姓車手，也重判3年8個月，另外4名被羈押的台籍車手近期就會審結，偵審速度之快、刑度之重，引起國內法界熱議。

警方說，國內對車手的刑責輕，讓詐團專門招募未成年少年或年輕人充當車手，反正被抓到後再換另一批人即可，替代性很高。車手被逮送辦後，大多只判3個月至1年不等，還可易科罰金，除非還涉及組織、洗錢等罪嫌，或是加重詐欺，否則很少人會真正被抓去關；據統計，去年國內詐欺犯獲判3年以上刑度者僅0.7％，被判6月以下或拘役免關者將近6成5。

警方表示，雖然3人以上共同犯詐欺罪，以加重詐欺罪嫌論處，依法可處1年至7年徒刑，但國內是從最低刑期開始判，國外卻是從最高刑期斟酌判刑，刑度輕重差很多。彰化有一名車手犯案36起，被判處4年10月，但檢方認為，若以一罪一罰論，應處47年11月刑期，最終判刑只占總刑期約10％，刑度太低，根本難以嚇阻詐欺犯罪。