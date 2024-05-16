大陸國台辦點名黃世聰、李正皓、劉寶傑、于北辰、王義川等5位名嘴，將依法對5人及家屬實施懲戒。另外，從2021年起被中國大陸宣布制裁「台獨頑固份子」的名單，一共有15個人，大陸國台辦發言人陳斌華15日預告，對那些涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的頑固分子，大陸將推出法律措施。台大教授苑舉正表示，這些人目前雖然走路有風，但這都是表象，他們現在有出國、經濟等三方面的危險。

苑舉正今(16日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這些人目前雖然走路有風，在台獨地位提高，但這些都是表象，他們現在有三方面的危險︰第一方面，他們就不要出國，因為若出國，很多國家跟中國大陸訂了引渡條約，所以若要出國，就要搞清楚，這個國家跟大陸有沒有訂引渡條約，萬一若要抓人，當地就會抓。

苑舉正接著表示，第二方面，牽扯到他們的經濟，還有所附屬的那些公司，跟大陸有沒有往來，會不會有大幅度的解釋；第三方面，很多人該點名，沒被點到。主持人盧秀芳問到，「有人說這5人名單是引蛇出洞的名單？」苑舉正回應說，「對」，他們在這情況下，可能會得意個兩三天，但下禮拜開始，問題就出來了。