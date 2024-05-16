應中國大陸國家領導人習近平邀請，俄羅斯總統普丁於本週四（16日）至週五（17日）國事訪問中國。今天下午4時許，普丁乘專機抵達北京，是他開啓新一屆總統任期後的首次訪問，稍早雙方開完記者會後進行茶會和晚宴，習近平表示，中方希望歐洲大陸盡快恢復和平穩定，並願發揮建設性作用。

據俄官媒《塔斯社》（TASS）報導，普習會今天晚宴茶會，預計談論的議題會是烏克蘭，這將是兩國領導人稍早正式會談後的非正式會面焦點，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）說：「最重要的部分是散步和茶會。」他補充說，茶藝（tea ceremonies）在中國大陸非常重要。

茶會結束後，雙方將舉行1+4形式的非正式晚宴。與普丁一起出席的還有外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）、俄羅斯聯邦安全委員會秘書長紹伊古（Sergey Shoigu）和總統助理烏沙科夫。 晚宴期間的主要關注點將是烏克蘭。烏沙科夫表示：「莫斯科重視北京在烏克蘭危機上的平衡立場。」所有非正式活動都將閉門舉行，沒有時間限制。

中國大陸領導人習近平在與普丁共同舉行的聯合記者會上表示：「中方希望歐洲大陸盡快恢復和平穩定，並願發揮建設性作用。」