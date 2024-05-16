斯洛伐克總理15日在中部城市結束會議行程後當街遇刺，震驚國際。

斯洛伐克總理費科周三（15日）在中部城市遭人當街近距離開槍胸腹重傷，經過長達5小時大手術暫且撿回一命。這是歐洲20多年來首度發生針對政治領袖的重大暗殺行動，引發國際社會譴責。凶嫌向警方供稱因為不認同政府與改革政策而犯案。斯洛伐克在費科主政之下，內政外交近期均處於激烈分歧狀態。分析家認為，這起政治暗殺顯示整個歐陸政治氣氛日益激烈且走向兩極化。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站《政客》歐洲版報導，59歲的費科（Robert Fico）周三在斯洛伐克中部漢德洛瓦（Handlová）結束政府會議後逾街頭與支持者寒暄時遇刺，先由隨扈駕車送往附近醫院急救，隨後再以直升機送往位於班斯卡-比斯特里察（Banska Bystrica）的羅斯福大學醫院（F.D. Roosevelt University Hospital）接受手術，一度傳出命危。院方說明，2個團隊以5小時手術徹夜搶救，費科狀況已趨穩但傷勢仍重，在ICU持續受治。

斯洛伐克總理費科遇刺後，由隨扈與急救人員以直升機護送抵達大型醫院。（美聯社）

斯洛伐克政府邀請各黨派出席周四（16日）召開的緊急會議。總統查普托娃（Zuzana Caputova）呼籲各界冷靜，盼政治緊張局勢獲得平息。今年4月才在競爭激烈的總統大選勝出的當選人佩拉格利尼（Peter Pellegrini）呼籲各黨派暫緩下月歐洲議會選舉的競選活動，斯洛伐克此刻迫切需要基本共識與團結。斯洛伐克最大反對黨、立場親西方的「進步斯洛伐克黨」不僅譴責槍擊事件，也取消原定周三當晚舉行的抗議活動。

在人口540萬的斯洛伐克，總統是虛位元首，總理才是政府首腦。費科20多年來一直主導斯國政壇，以左傾經濟觀點結合民族主義，觸及百姓對於生活水準普遍不滿的情緒。費科在2006年至2010年、2012年至2018年擔任總理，去年10月贏得國會大選第4度掌權以來，斯洛伐克對於國家發展與國際地位爆發嚴重分歧。支持者認為他充滿愛心、為民眾利益著想；批評者認為他是民粹主義者，親俄態度給國家帶來重大危機。

斯洛伐克總理費科遇刺後，現任總統查普托娃（右）與準總統佩拉格利尼（左）16日發表談話。（路透）

對於已經打了超過2年的俄烏戰爭，費科在最新任期開始後迅速調整策略，不僅結束軍援烏克蘭，甚至表態阻止烏克蘭加入北約，也與俄羅斯展開對話，常有親俄言論。

費科與政壇盟友最近批評部分媒體與反對派政敵「令國家緊張局勢加劇」，他多年來經常痛批斯洛伐克主流媒體甚至拒絕接受部分媒體採訪。最近中央政府試圖削弱對於貪腐的懲罰，還把專責重大貪腐犯罪問題的特別檢察官辦公室解散。費科政府還打算成立新的國家廣播公司取代原有的公共廣播公司RTVS，新的公廣公司將受到政府更嚴格的控制。

批評人士抨擊費科的改革手段威脅了國家的法治發展與新聞自由。今年2月至3月，斯洛伐克街頭持續出現抗議群眾上街反對費科政府多項爭議政策，抗議浪潮持續到5月初仍未消退。準總統佩拉格利尼是費科的盟友，費科執政聯盟至此行政、立法一把抓。

斯洛伐克民眾今年5月3日持續在首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）街頭抗議政府的公共廣播事業政策。費科長年不滿意原有RTVS公廣公司，打算成立新的國營媒體取而代之。（資料照／路透）

斯洛伐克國防部長卡利尼亞克（Robert Kaliňák）與內政部長埃斯托克（Matúš Šutaj Eštok）在事發當晚於醫院外召開記者會時神情明顯震驚，以討伐口吻譴責這起攻擊肇因於「某些人士」與媒體散布的「仇恨」。

斯洛伐克新聞網站tvnoviny.sk稱，警方已控告71歲的嫌犯辛圖拉（Juraj Cintula）殺人未遂，可能會吃上25年牢飯。臉書有一段日期不明的影片顯示，辛圖拉批評政府改革公共廣播公司計畫時說出「我不認同政府政策」一語，批評費科政府打壓司法與媒體。