中職啦啦隊「樂天女孩」成員巫苡萱擁有天使臉蛋及魔鬼身材，深受大批粉絲喜愛，平時除了忙於啦啦隊事務，現也擔任《天才衝衝衝》助理主持人，演藝事業如日中天，而她近期似乎到關島度假，在社群曬出一系列比基尼辣照，但其中出現一隻攝影師的手，立刻引起網友注意。

巫苡萱16日在社群曬出一系列比基尼照，走在沙灘上的她透露，這是去關島度假時的紀錄，當地的美麗海景和舒服晴天讓她難以忘懷，照片中的她則穿著深藍色比基尼，大方展現傲人身材及雪白肌膚，看著鏡頭露出甜美微笑，性感模樣令網友看了都鼻血直流。

多張辣照曝光後，巫苡萱也好奇問粉絲喜歡哪一張，引來網友紛紛大讚，「都喜歡要怎麼辦」、「太美了，這泳裝好好看」、「有苡萱就喜歡，太辣了」、「苡萱姐姐好辣我喜歡」，不過，其中一隻牽著巫苡萱的手，立刻成為網友焦點，「只有牽手那個不滿意」、「想當那隻手」、「誰的手」。

巫苡萱比基尼辣照曝光。（圖／IG@avawu0726）

事實上，巫苡萱先前有一個交往多年的男友Rex，但她去（2023）年底卻自爆已經分手，表示帶對方給徐乃麟看完就變成前任，當時還表現出難過情緒，但後來有媒體拍到她與男友的身影，質疑分手消息是假的，如今又出現一隻神秘的手，感情狀態也引發關注。