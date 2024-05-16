今（16日）晚間8時28分許，台北市萬華區貴陽街二段發生一起火警，現場有火有煙，警消獲報，立即派出人車前往搶救，報案人指出有1 獨居老人受困，目前警消搶救中。
警消表示，今（16日）晚間8時28分許獲報，台北市萬華區貴陽街二段發生一起火警，現場為住商大樓，現場有火煙竄出，警消獲報到場，發現起火點在6樓，另傳有1獨居老人受困，警消立即佈水線搶救，火勢於稍早撲滅，所幸無人受傷，至於起火原因，還有待火調人員事後調查釐清。
今（16日）晚間8時28分許，台北市萬華區貴陽街二段發生一起火警，現場有火有煙，警消獲報，立即派出人車前往搶救，報案人指出有1 獨居老人受困，目前警消搶救中。
警消表示，今（16日）晚間8時28分許獲報，台北市萬華區貴陽街二段發生一起火警，現場為住商大樓，現場有火煙竄出，警消獲報到場，發現起火點在6樓，另傳有1獨居老人受困，警消立即佈水線搶救，火勢於稍早撲滅，所幸無人受傷，至於起火原因，還有待火調人員事後調查釐清。
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