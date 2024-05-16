很多人會被騙或遭人利用，不是因為太笨，而是人性弱點被掌握了，《搜狐網》點名3星座最容易被利用，他們對朋友講義氣，替人打抱不平，或是心軟有同情心，一不小心就會被人牽著鼻子走。

▌射手座

射手座一向比較講義氣，對於自己的朋友，向來不吝嗇任何幫助，只要能夠取得他們的信任，被他們當成朋友，就可以獲得射手座無私的幫助，這樣無私幫助朋友的性格，其實也容易遭到有心人利用。

▌牡羊座

牡羊座很單純，性格耿直，是有話直說的類型，但他們最容易被人利用的點，則是愛打抱不平，只要在牡羊面前為某個人加味炮製一番，他們必然會在衝動情況下為人討公道，這樣的行為模式，很容易淪為別人報復的工具。

▌雙魚座

雙魚座心腸很軟且富同情心，總是不忍心拒絕別人的請求，上當受騙的機率相當高，很多別有用心的人會針對這些性格特點，不斷遊說慫恿，軟硬兼施，使得本就意志不堅的雙魚更容易被別人牽著鼻子走。

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