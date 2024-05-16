中華電信表示，近年來全球有愈來愈多的國家對於數位韌性的高度關注，強化韌性成為重要的課題，中華電信以自身多年資訊系統雲化豐富經驗，積極規劃多項雲端韌性解決方案，這些方案經過內部嚴格驗證且完善後，再向外部推廣應用，致力於成為政府數位轉型的關鍵推手。

除了自身經驗外，為了滿足多元需求，提供CMCX多雲直連、多路由備援、Tier 3等級IDC機房整合軟硬體訂閱制服務等韌性解決方案，更導入全台首創「AWS Outposts」架構的城市級混合雲，係由AWS設計的全託管並可配置的運算儲存機架，提供低延遲、高頻寬、高安全及資料在地處理等創新應用解決方案，協助政府串聯地端與雲端，可完整實現政府最快捷、最安全的在地需求，並搭配資料加密分持、資料備份、系統備援、DDoS資安防護與電信級高速網路專線，協助政府機關提升韌性，邁向永續發展之路。

勤業眾信聯合會計師事務所表示，創新、效率與韌性助使政府應對挑戰並保持運作，而環境亦為驅動政府韌性發展的重要因素。國際政治經濟環境與新興科技發展瞬息萬變，民眾期待施政決策與服務效率，能在現有基礎上持續提升。勤業眾信建議以資料驅動力作為政府強化韌性的途徑之一，以應對各式突發事件、進行創新、提升效率與建構韌性。因此，運用資料判斷與改善政策制定，即展現由資料驅動政策制定的影響力；另一驅動的成效，則是藉由結合創新技術與相關政策配套措施，以實現智慧的政府服務，例如：建立政府資料平台實現資料整合和共享，並運用人工智慧和巨量資料技術，進而提供民眾使用政府高效率服務，同時亦有助於提升公民參與感和政府透明度。然而資料驅動下必須同時考量資料治理準則推動，讓資料共用更便利，以最大化發揮持有的資料價值。

此外，勤業眾信聯合會計師事務所也表示，根據世界經濟論壇（WEF）全球風險報告，網路安全（Cybersecurity）連續六年列為全球前十大風險，而在Deloitte發布之「2024政府趨勢報告」也指出，近年來各國政府持續關注應變韌性、數位轉型、資料驅動及促進創新等議題，加以人工智慧議題的飛速發展，除了驅動高效能政府外，應變韌性為政府的當務之急，而資通訊安全風險也是其中不可忽視的關鍵環節，運用零信任策略持續落實數位身份治理、資料治理、雲端安全、供應鏈安全、軟體安全等管控機制，以及從韌性出發持續推動資訊架構現代化、提升資料保護與資安事件應變能力，以強化關鍵基礎設施防護，持續提升數位韌性能力。