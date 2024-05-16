鑽全生產氣動及電動釘槍、車用釘槍及自行車零件等產品，去年底部分訂單遞延至今年1月出貨，第一季合併營收8.01億元，較去年同期微增，毛利率從去年同期23.08％提升至26.44％。本業獲利1.14億元，新台幣匯率貶值，認列近5,900多萬元匯兌利益，本期淨利1.53億元，EPS為1.10元。

鑽全4月合併營收2.31億元，年成長13.27％；前四月合併營收10.33億元，年增2.75％。

半導體景氣將反彈 崇越董座樂觀全年營運
市場對水回收再利用需求增 處理廠產業環境日趨正向
百度財報第一季營收人民幣315億元高於預期
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