鑽全第一季建築用的專業級及工業級氣動釘槍訂單有回溫的跡象，又有匯兌利益的挹注，第一季營收、獲利優於去年同期，EPS從去年同期0.63元增至1.1元，4月及前四月營收也報喜。16日宣布，17日下午將參加康和證券主辦線上法說會，今年首場法說會將說明第一季財報及第二季營運展望。