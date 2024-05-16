鑽全生產氣動及電動釘槍、車用釘槍及自行車零件等產品，去年底部分訂單遞延至今年1月出貨，第一季合併營收8.01億元，較去年同期微增，毛利率從去年同期23.08％提升至26.44％。本業獲利1.14億元，新台幣匯率貶值，認列近5,900多萬元匯兌利益，本期淨利1.53億元，EPS為1.10元。
鑽全4月合併營收2.31億元，年成長13.27％；前四月合併營收10.33億元，年增2.75％。
鑽全第一季建築用的專業級及工業級氣動釘槍訂單有回溫的跡象，又有匯兌利益的挹注，第一季營收、獲利優於去年同期，EPS從去年同期0.63元增至1.1元，4月及前四月營收也報喜。16日宣布，17日下午將參加康和證券主辦線上法說會，今年首場法說會將說明第一季財報及第二季營運展望。
鑽全生產氣動及電動釘槍、車用釘槍及自行車零件等產品，去年底部分訂單遞延至今年1月出貨，第一季合併營收8.01億元，較去年同期微增，毛利率從去年同期23.08％提升至26.44％。本業獲利1.14億元，新台幣匯率貶值，認列近5,900多萬元匯兌利益，本期淨利1.53億元，EPS為1.10元。
鑽全4月合併營收2.31億元，年成長13.27％；前四月合併營收10.33億元，年增2.75％。
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