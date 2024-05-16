許多人在外臨時需要住宿時，可能會選擇青年旅館入住。一位女子近日幫男友和朋友訂了一間共享衛浴設備的青年旅館，沒想到男友在浴室準備洗臉時，竟遭到其他男性旅客亂摸、拋媚眼等性騷擾，甚至性暗示詢問「要不要多人？」，讓他們完全不敢洗澡，投訴後旅館主管似乎也沒有想要處理的意願，貼文曝光後引發熱議，許多網友也透露該間青旅相當知名，是同志愛去的連鎖旅店。

原PO在Dcard發文表示，她幫男友和朋友訂了台中火車站附近、評價良好的連鎖青旅，且她自己之前也住過一次，沒想到男友當晚衣著良好、在浴室準備洗臉時，竟遭其他男旅客從背後亂摸，男友逃開後對方還拋了媚眼，嚇得男友急忙回房找了朋友回到浴室洗臉，結果又有一位男旅客詢問「要不要多人？」，此時浴室開始發出人與人連結的聲響，讓男友和朋友不敢洗澡決定回房。

原PO指出，事後她和男友向青旅主管反應此事，對方卻說青旅只能配合警方調閱監視器，完全不想知道是哪些客人惹事，也沒有加強巡邏的意願，讓原PO忍不住說出男友的經驗警告大家，「請每位住這間旅店的人要小心，因為那些人也沒有被抓出來，未來他們還是會住在那間旅店，也有可能出現在別間，性騷擾不止發生在女生身上，也會發生在男生身上。這間飯店消極的態度可能導致未來會發生更嚴重的問題！」

對此，許多網友紛紛回應，「那位主管的處理方式或許有問題，但真正該檢討的是加害者吧，真的不要因為怕麻煩就放過他，下次還是先Google一下相關資訊吧」、「一些老鼠屎同志的聚集地」、「身為圈內的一份子，真心覺得有些人就是很噁心！而且店家基本上都知道，所以真的要避開！」。

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