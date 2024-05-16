黃厚銘指出，台股今年以來表現優於其他亞洲主要股市，甚至也比美國道瓊指數表現好。據證期局統計，截至5月15日為止，台股大漲17.94％，不僅贏日股的14.71％，也超越香港股市的11.89％，其他像是美國道瓊指數僅上漲5.89％、上海股市漲4.87％、韓股漲2.83％、新加坡漲1.52％及深圳股市漲0.62％。

黃厚銘指出，在交易量能方面，截至5月15日為止，台股今年以來日均量達4,067.98億元，較去年同期的2,223.02億元，增加82.99％。

在外資持股上市櫃市值占比方面也比去年高。金管會統計，截至今年4月底與5月15日比重分別是40.39％、40.99％，去年4月底與5月15日，外資持股上市櫃市值占比是37.86％、37.74％，今年外資持股也是拉高。

黃厚銘強調，台股基本面尚稱穩健，截至今年4月底整體上市櫃本益比23.67倍、現金殖利率2.66％，加計股票為2.77％。上市櫃公司4月底累計營收12.96兆元，跟去年同期比成長8.54％，是歷史同期次高。