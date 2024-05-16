女星邱淑貞曾參加香港小姐選美，當年被形容是顏值最高的一屆，但奪冠的不是她而是楊寶玲，楊寶玲也以驚人美貌踏入演藝圈，但之後選擇退圈從商，移民美國三婚初戀情人。一直都有粉絲很好奇楊寶玲近況，最近網上瘋傳她與77歲母親合照，超狂凍齡狀態完全不像是57歲，還有人誇她比選美時還漂亮。

日前小紅書上有一名來自美國的網友，發文大讚57歲的楊寶玲保養得太好，並曬出楊寶玲和77歲母親的合照，化上自然淡妝的楊寶玲，炯炯有神的大眼睛望著鏡頭，露出招牌甜死人的笑容；連楊寶玲的母親也很凍齡，根本不像是77歲，難怪生出楊寶玲這個大美女。

楊寶玲57歲現況曝光。（圖／摘自小紅書）

楊寶玲自1999年宣布息影後，從商成為珠寶公司的非執行董事，事業一帆風順，成功轉型成女強人，偶爾也會現身品牌活動，凍齡美貌也令不少網友對她早早退圈感到可惜。雖然楊寶玲經歷過2次失敗婚姻，但重逢初戀男友Gav，2015年在美國結婚。

1987年香港小姐選美冠軍楊寶玲。（圖／中時資料照）

據悉，Gav很疼愛她，三婚的楊寶玲現在相當幸福美滿，而且當年1987年香港小姐的佳麗中，有多位知名女星參賽，包括邱淑貞、李美鳳和林穎嫺等人，但邱淑貞因整形爭議12強止步退賽，最後楊寶玲擊敗被看好的李美鳳，奪下當屆港姐冠軍。