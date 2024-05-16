今天（16日）白天各地為多雲到晴的天氣，不過入夜至明日（17日）清晨北部地區有一波零星降雨，周末西半部恐飆到33度高溫，水氣雖然不多但會逐漸增加，下周鋒面接近將伴隨劇烈天氣狀況，一直到下周末雨勢才會減弱。

中央氣象署資訊顯示，今天深夜到明天清晨北部地區有零星降雨的機會，明天白天轉吹偏東風後各地呈現多雲到晴的天氣，僅東半部地區偶有零星降雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，因東北季風減弱，白天各地高溫在28至32度，晚間、清晨低溫約20至24度。

下周鋒面來襲，全台天氣不穩定。（圖／氣象署）

周六、下周日（18、19日）持續回暖，白天西半部高溫上看33度，東半部因雲量偏多高溫僅29度左右，加上東半部外海水氣增加的關係，東半部地區有局部短暫陣雨，大台北地區也有零星短暫陣雨。

下周一（20日）鋒面接近，各地水氣增加，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨；下周二至下周四（21日至23日）受鋒面影響，各地天氣不穩定，降雨機率增加，都有局部短暫陣雨或雷雨的可能。

下周五（24日）起鋒面逐漸遠離，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。