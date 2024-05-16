宜蘭縣三星國中在體育署舉辦的全國各年級室內拔河比賽中，國女組已連續8年奪冠。（教練田嘉欣提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星國中在體育署舉辦的全國各年級室內拔河比賽中，國女組已連續8年奪冠。（教練田嘉欣提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星國中在體育署舉辦的全國各年級室內拔河比賽中，國女組已連續8年奪冠。（教練田嘉欣提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

三星國中拔河隊連8年全國賽奪冠 女力崛起

宜蘭縣三星國中在體育署舉辦的全國各年級室內拔河比賽中，國女組已連續8年奪冠；教練吳聖賢指出，拔河隊成軍16年，早期幾乎是男隊員，自2016年「女力崛起」後，成了征戰的主力，希望同學們既然選擇拔河運動作為升學管道，往後能更精進，有獲得選拔國手資格的機會，看看外面世界，讓自己變的更強大。

三星國中拔河隊日前參加113年度全國各級學校室內拔河比賽，國女組連贏5場10局賽事中未嘗敗績，在全國6隊菁英中脫穎而出，已連續8年奪得金盃；吳聖賢表示，星中拔河隊現有12名成員，僅1位男隊員，因此11名女隊員成了征戰的主力，男孩與女孩的訓練方式雖一樣，但女孩子的韌性相對較強，也較聽話懂事。

吳聖賢說，每次給女孩們的訓練課表，都能努力完成，不像男孩子較調皮、不受控；開學迄今也歷經3至4個大小型比賽，賽前都會訂立一個新目標，像是提升力量、拉力等，他們會認真達成以累積實力，最重要的是14至19歲已達到國際賽事的年齡，將積極參加國手選拔賽，並進入第一志願台北市立景美女中的拔河隊。

教練田嘉欣坦言，國三生的課業加重，拔河隊練習的時間也增加，孩子們常常課業與賽事兩頭燒，但他們真的很認真、乖巧，若是手掌心長繭或磨破皮，也都會隱藏起來，寧願選擇隱瞞咬緊牙繼續練習，也不想讓教練發現並要他們休息，練習因此中斷。

隊長吳孟馨說，訓練過程雖然很累，但結果是值得的，且在當上隊長後，不論是心態、技術或領導能力等都提升很多，也建立起與學弟妹間的信任感；平時不管在課業或練習上遇到困難，都會跟就讀景美女中拔河隊的姊姊分享，是她向前邁進努力的一大動力，故自己的目標也是到景美女中就學，朝向國手的目標前進。