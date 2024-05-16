新竹縣竹北中正西路一處大轉彎路旁，發生一起路邊停車的轎車駕駛，疑似開車門沒有注意後方來車，結果車門一推開，就被機車撞上，當場噴飛到對向車道，男騎士因為撞擊車門疼痛到無法起身，而這名轎車駕駛一臉不知所措的下車後上前查看騎士傷勢。

這一起驚險事故的過程，全部被後方車輛的行車紀錄器畫面錄下，並被po在網路《爆料公社》，短短18秒的畫面，可以看到男騎士原本安穩的騎乘在馬路上，前方停在路旁的轎車，突然打開車門，從影片中可以看到轎車駕駛自己也嚇了一跳，隨後男騎士跟機車就噴飛到對向車道，地上還留下刮地痕跡。

這起車禍根據影片畫面日期，疑似發生在14日下午5時許，至於這起車禍後續相關，已由轄區警局接手，男騎士送醫後也暫無大礙，警方表示要養成「兩段式開門法」，第一步：先看照後鏡再轉頭往後查看，且手必須要拉著門把，以免風強吹開；第二步：門先開啟約15公分，確認安全無人車、最後再開車門迅速下車。