展覽攤位設置於「銀髮長照園區」，活動現場除與來賓交流高齡議題，協助長者了解如何透過信託，專款專用於自己生活上的需要，同時也有各家跨業合作夥伴提供的服務內容文宣說明，有興趣的民眾還可以現場體驗，健康促進業者英華達提供「全家寶」全方位生理量測系統，廠商人員協助客戶學習如何透過科技輔助偵測身體狀況，達成健康促進的目標，另外還提供合作廠商慧誠智醫的頭戴式感知器供民眾體驗，透過檢測協助了解潛在失智風險。

兆豐銀行信託處處長侯君儀表示，多數民眾都希望能夠晚年財務無憂，並且能夠在地、在宅安老，但這需要建構在財務安全以及健康、具行動力的基礎上，因此兆豐銀致力推廣預開型安養信託及全齡健康促進，本次參展合作的跨業結盟夥伴，便不乏身心健康相關業者，例如觀光旅行業者「力麗觀光」及「太平洋旅行社」、銀髮保健業者「AFC」、心理健康業者「愛芮思心理諮商所」等等。在地安老方面，兆豐也與多家業者結盟合作，例如居家照顧業者「家天使」以及致力打造提供銀髮族外出的電動代步車業者「美利馳」，提供行動輔具，協助高齡人士能善用工具出外走走，持續創造精采生活。

今年ATLife 規劃以三大主軸「永續未來、普惠高齡、數位加值」為訴求，結合產業和政府機構共分為12個展區，從健康樂活到醫療照護，從數位科技到智慧照顧，並設有友善空間、輪椅充電檢修站，讓實際有需求的客戶也能無障礙的體驗展場內容，享受各家廠商提供的服務。開幕當天現場亦舉辦「銀髮生活管理與財務規劃」的圓桌論壇，由信託公會呂蕙容秘書長、台灣康寧社會福利協會鄭智陽理事長及兆豐銀行信託處孫倩如襄理領銜與談，分享如何以信託方式支持「樂齡生活保障與跨世代資產傳承」，打造「晚」美人生金字塔，論壇內容由專家結合過往信託實務經驗，分享如何妥善規劃安養生活。

為響應信託 2.0 全方位信託推動計畫，兆豐銀行長期關注高齡及疑似失智客群，除了建構全行友善環境與友善服務，更以信託平台為核心，偕同超過140家跨業結盟業者共同攜手提供多項創新服務及普惠金融，善盡企業社會責任，構築廣受信賴的全方位金融友善服務網。