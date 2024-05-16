資深藝人余天已故次女余苑綺的丈夫陳鑒，因涉及詐騙案遭檢方收押禁見，余天一家人得知後震怒痛罵：「這輩子最痛恨的就是詐騙」、「該關多久就關多久」；李亞萍也落淚心疼：「我的綺綺真可憐！」而陳鑒的種種劣蹟傳言也隨之浮上檯面，命理師沈嶸貼文揭露陳鑒恐怖命格，直指他是「敲骨吸髓格」會帶衰全家人！

命理師沈嶸通靈余苑綺與陳鑒的緣分，指出兩人從2017年結婚時就是「刑剋」關係，而且是陳鑒刑剋余苑綺，不只會加速女生身體加速惡化，即使女方離世，依舊帶衰余苑綺家人，雖然陳鑒目前落網被捕，但他仍會嚴重破壞余家名聲，沈嶸驚呼執業算命20年來，從沒見過這種可怕案例。

命理師沈嶸通靈余苑綺與陳鑒的緣分，表示男方命格是標準「剋妻」命。（圖／中時資料照）

提及陳鑒的運勢與命格，沈嶸直言他是「無運之人」，會破敗資財、剋害家人，標準「剋妻」命，而且還是極為特殊的「敲骨吸髓格」，只要與他有連結就會被榨乾、禍延家人。至於有傳聞陳鑒疑似揮霍完余苑綺的三千萬遺產，沈嶸認為這行為看起來很符合這個命格特徵。另外，沈嶸也指出兩人2017年剛結婚時，陳鑒對於余苑綺其實不到真愛的頻率，只因為陳鑒內心貪圖余家的名聲和地位，打算利用結婚晉升名人階層。現在隨著余苑綺過世，陳鑒已經不認為余家是自己的靠山。

命理師沈嶸解析陳鑒恐怖命格，直指遇到他會很倒楣、禍延家人。（圖／中時資料照）

至於有網友好奇兩人為何會糾纏在一起？是不是前世相欠債？沈嶸表示，兩人只是此生隨機遇到，但當時余苑綺罹癌，內心渴望結婚生子，陳鑒正巧出現在她身邊、也對她很好，不易受孕的她又意外懷孕，這讓她如同抓到一根浮木，覺得可以靠陳鑒來完成人生夢想，才讓原本不該結合的兩人成為夫妻。沈嶸最後總結陳鑒的『敲骨吸髓格』，「這是非常可怕的特殊命格，遇到這種命格的人，身心和錢財會像黑洞一樣無限制地被吸光付出，卻看不到任何回報。」

沈嶸指出陳鑒的「敲骨吸髓格」，讓她驚呼算命20年來從沒見過這種可怕案例。（圖／沈嶸提供）

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！