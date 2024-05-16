立法院今(16日)朝野協商仍無共識，藍白黨團則強調一個月協商冷凍期已過，將表決國會改革3案。民進黨團總召柯建銘揚言挑起史上最大衝突。藍營則派黨籍立委輪流值班，把守國會議場大門預防綠營杯葛；藍白多位立委來挑燈夜戰，為國會改革「枕戈待旦」。針對準行政院長卓榮泰31日將到立院報告，媒體人黃揚明指出本會期延長至7/16，與召開臨時會的運作程序不同，網友則直呼，感覺三黨不過半後的立院比較勤勞？

「立法院法定會期為2～5月、9至12月，因此5/31就是本會期最後一天。」黃揚明今(16日)在臉書發文提到，因準行政院長卓榮泰下週上任後，必須要再到立院進行施政報告並備質詢，5/31卓榮泰將到立院報告，而本會期將延會至7/16。臨時會和延會有何不同？立法院組織法規定，若是臨時會只能處理決議召集臨時會的特定事項，院會或各委員會不能自行排議程。延會就是將正常會期延長，一切運作程序都跟正常會期一樣。

網友表示「總感覺三黨不過半後的立院比較勤勞」、「如果一邊單方面輾壓，惰性都出來了」、「大家都有看國會頻道有差」、「能順利排出來真是太好了。至於定於5/31邀請新閣揆總質詢，應該是還沒放棄在總質詢前先進行國情報告吧？」