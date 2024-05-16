在美中持續為「產能過剩」議題交鋒之際，拜登政府14日宣布對價值180億美元（約新台幣5827億元）的中國大陸商品加徵關稅。不少人質疑，拜登政府趕在11月總統大選前宣布這項措施，是否只是虛晃一招，徒具象徵意義。但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）卻指出，拜登此舉背後其實頗具深意。

「中國震撼2.0」的議題在國際間發燒。克魯曼近日在《紐約時報》專欄撰文指出，其實拜登最新宣布的這些關稅「直接影響很小」，因為美國目前從大陸進口的商品中，受到這些關稅影響的非常少。

但是克魯曼同時也強調，拜登此舉絕不只是一種「象徵性的姿態」，而是一個嚴正的警告，「表明美國不會接受第二波所謂的『中國震撼』」，也就是可能破壞拜登政府重大關鍵決策的大量大陸產品進口。

克魯曼在文中提到，在20世紀90年代出現的第一波「中國震撼」，一開始大多數經濟學家都不以為意，因為大陸產品大量流入美國，雖導致美國約150萬名勞工遭取代，但在美國原本每個月就有約150萬名勞工因各種理由遭裁員，且以美國經濟規模而言，這個數字本身並不算大。

可是在2008年全球金融海嘯爆發後2008年全球金融海嘯爆發後，美國就業長期不振，貿易逆差傷及經濟，進一步造成的失業狀況，儼然成為重大考量。即使流失的工作不多，但對許多產業集中的社區卻是一大衝擊。

進口商品激增傷害地方經濟，勞工對此的不滿，或許正是2016年把政治素人川普拱上美國總統寶座的一股推力。

就克魯曼看來，第二波「中國震撼」顯然正蓄勢待發，而拜登政府顯然無法繼續坐視下去，「拜登政府基本上是在說：不，你們不能這麼做。你們在世界經濟中的地位太大了，不能把你們自己政策失敗的結果推給其他國家」。

在社區經濟與政治經濟的雙重考量下，克魯曼認為，他看不到拜登有其他的選擇，因此不得不課徵這些新關稅。