在統一台灣高息動能、元大台灣價值高息兩檔高股息ETF之後，群益科技高息成長、野村趨勢動能高息也於本月9日雙雙掛牌，高股息ETF總數高達21檔，而下周20日也將有兆豐電子高息等權要掛盤，為第22檔高股息ETF。

昨日加權指數主要受到電金族群大漲拉抬，多數台股ETF也跟著收紅，然高股息ETF則受到成分股表現相對不佳影響，昨日市價表現較為頹勢，而今日則是隨著指數再創新高、類股輪動帶動下，已掛牌的21檔高股息ETF首見單日皆繳出收紅表現。

其中，又以凱基優選高股息30、富邦特選高股息30、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、大華優利高填息30等五檔ETF含息報酬率表現居前，今年來分別繳出了21.24％、18.65％、16.68％、16.55％、14.98％的含息報酬表現。

凱基優選高股息30基金經理人施政廷表示，具備上游晶片產業優勢無可取代，從散熱相關系統到下游組裝，台灣都可提供相當完整的產業供應鏈，因此台股未來3～5年都仍有機會逐步創高；只是短期股價有較高機率偏向高檔震盪，對於持有或計劃進場擁有企業獲利成長與資金動能雙重支撐的高股息ETF的投資人，建議除了評量股息配發能力，更要一併考量股價動能競爭力，布局能創造股價含息總報酬的ETF，同步觀察填息表現，持續透過定期定額長期投資，更有機會實現利用高股息ETF追求股息價差兼顧的投資初衷。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，大華優利高填息30成分股涵蓋電、金、傳三大類產業，因此跟上大盤漲勢，得以在五月以來已有五天創下掛牌以來新高。也再度證明透過ETF分散佈局，不僅投資成本較低，也能同時掌握不同產業的漲幅，並透過收益分配做部分的獲利了結。展望後市，隨著各企業陸續召開法說，只要有正面消息，都有助股價的上漲，此外，投資人在除權息旺季，透過高填息ETF的分散配置，不僅能把握多數高股息企業所發放的股利，同時可期待長期的資產爆發力。