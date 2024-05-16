根據CMoney 統計，目前已掛盤的原型台股ETF共有52檔，其中，今年來含息報酬率打敗大盤的ETF共計有15檔，包括富邦科技、富邦台50、元大台灣50、元大電子、國泰台灣5G＋、元大MSCI台灣、富邦摩台、FT臺灣Smart、富邦公司治理、永豐智能車供應鏈、中信小資高價30、元大臺灣ESG永續、凱基優選高股息30、國泰台灣領袖50、群益台ESG低碳50，含息報酬率在30.3％至20.32％之間。

富蘭克林華美投信表示，台股主要科技大廠的財報營收成績仍然亮眼，也尚未出現大幅下修訂單展望的情形，整體產業還是維持比較偏正向的看法，不過從產業輪動的角度而言，目前的波動結構根據歷史經驗稍稍不利整體盤勢，中小型類股則相對表現溫吞，也就是說，漲幅仍較為集中，並未形成全面走揚的態勢，顯示多頭的氣氛並不全面。

展望後市，台股續創高，20,000點大關站穩後，高檔獲利了結賣壓，可能持續壓抑續漲力道，因此，仍須留意技術面的修正行情。在ETF布局策略方面，投資人可以分批布局的方式進行，降低高檔單筆大額加碼的風險，部位續抱、持續定期定額穩定參與台股的後勢表現，而考量近期類股輪動頻繁且較難預測、且部分類股籌碼較為紊亂，因此與大盤連動性較高且類股分散性較佳的市值型ETF會是比較適合長期投資的選擇。