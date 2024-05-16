許多人和另一半感情發展到一定程度時，往往會隨之加深各種互動。一位女子近日第一次和男友一起洗澡，原本她的心情緊張又害羞，沒想到男友進入浴室後，卻是開始洗碗、整理浴室用品、洗洗刷刷，讓女子瞬間放鬆心情，最後雙方在浴室恩愛一番後才結束，貼文曝光後引發熱議，不少網友看到她男友在浴室不好好洗澡而是洗碗，紛紛直呼傻眼。

原PO在Dcard發文表示，她跟男友已經坦誠以對、發生過關係，不過因為男友一直都不覺得情侶洗澡很甜蜜，認為洗澡時要幫另一半搓背之類做一些勞動，所以兩人遲遲沒有一起洗過澡。直到最近兩人一起過夜，原PO看了恐怖影片後不敢單獨洗澡，兩人才終於達成這個成就。

原PO指出，當時男友一踏入浴室不是開始洗澡，而是「洗碗、整理浴室、到處刷刷刷忙忙忙」，讓原本緊張又害羞的她瞬間放鬆心情，雖然男友忙完後的確有幫她洗背，兩人也發生了關係，但每當想起事前準備還是讓她忍不住發笑。

對此，許多網友紛紛回應，「不是哥們，在浴室洗碗的部分是？」、「不是，你們的浴室是大澡堂吧，可以洗碗還可以到處刷刷刷」、「一進去就開始在洗碗？我問號」、「碗多久沒洗，要帶到浴室去洗」。