女星周曉涵出道後演出過多部熱門偶像劇，是台劇女主角專業戶，深受不少粉絲喜愛，擁有亮麗外型及曼妙身材，更拿下內衣品牌代言，怎料，近日卻被廠商要求再瘦一點，但她認為再瘦下去，身材比例會不好看，讓她附上哭泣的表情直呼「情何以堪」。

周曉涵2015年開始就持續擔任內衣品牌代言人，被外界封為「美胸女王」、「內衣女神」，怎料，近日她公開與廠商的私訊，廠商表示會有另外3位模特兒與她共事，但身材都很瘦，「是比一般人還要更瘦的」，因此要求她要比之前之前更瘦。

起初周曉涵覺得有些為難，「討厭，太瘦沒胸部餒」，並附上哭泣的表情符號，隨後廠商也明白她是屬於豐勻的身材，但不想讓她跟其他模特兒有對比，所以只好提出再瘦一點的要求，令周曉涵無奈發文，「情何以堪呀。對於一位內衣代言人來說」。

貼文一出，立刻引起網友熱烈討論，「你身材這樣就很好了還要奪（多）瘦」、「你這樣明明就超好」、「天啊連周曉涵身材這麼好都被要求減肥」、「你已經美哭所有人了欸」、「我很喜歡你健康的體態，妳每一次的內衣代言都很漂亮」、「妳的比例才是最好看的啊」。