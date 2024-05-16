5月報稅季荷包大傷，大同3C即日起於全台各地共舉辦15場家電特賣會，為消費者帶來眾多超值優惠好康。

其中夏天不能缺少的空調，大同推薦豪華變頻冷暖(R-28DHSA/FT-28DHSA)，適用4-6坪空間，具備一級能效並採用R32新環保冷媒，節能省電又環保。搭載倍清淨2.0技術及四合一高科技濾網，不僅可一鍵完成機內凍淨烘的自體清潔，保持空調清新，更可透過濾網過濾空氣中有害物質。大同豪華變頻冷暖(R-28DHSA/FT-28DHSA)特賣會現場超殺驚喜價，再享政府補助最高4600元。

大同65型4K QLED Android聯網液晶顯示器(QH-65XT550)特賣會現場價下殺6折，只要2萬900元。（大同提供／古明弘台北傳真）

大同3C全台家電特賣會各場次時間、地點可致電客服專線0800-052-666或參考網頁資訊。此外，大同家電也祭出迎夏福利品讓消費者搶便宜：(款式依現場為準)

大同烘乾殺菌雙效烘碗機(TMO-D40UA) 特賣會現場出清優惠下殺72折，只要2490元。（大同提供／古明弘台北傳真）

台北場：大同除溼機特賣會現場價4690元起/台(福利品)。

桃竹苗場：大同冰箱/冷凍櫃/洗衣機特賣會現場價5990元起/台(福利品)、大同液晶顯示器特賣會現場價9990元起/台。

台中場：大同電烤箱特賣會現場價700元起/台(福利品)。

雲嘉場：大同電扇特賣會現場價890元起/台(福利品)。

台南場：大同冰箱/洗衣機特賣會現場價5990元起/台(福利品)、大同電扇特賣會現場價890元起/台(福利品)、大同電鍋特賣會現場價全面9折起(福利品)。

高雄場：大同/國際/日立/富士通一級變頻空調特賣會現場價1萬8900元起/台、大同變頻冰箱特賣會現場價1萬3900元起/台(福利品)。

屏東場：大同果汁機特賣會現場價600元起/台(福利品)、大同變頻冰箱特賣會現場價1萬3900元起/台(福利品)。

花東場：大同微波爐特賣會現場價1900元起/台(福利品)、大同電鍋特賣會現場價全面9折起。