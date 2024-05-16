中歐斯洛伐克總理費科周三（15日）遇刺，凶嫌近距離朝他開了5槍枝後旋即遭到逮捕。路透社報導，斯洛伐克內政部周四（16日）說明，凶嫌在今年4月甫落幕的總統大選之後立場激進，出於政治動機單獨犯案。費科的政治盟友、斯洛伐克準總統表示已探視費科並與他交談，內閣將安排一名副總理暫代職責。

綜合路透社、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周四報導，斯洛伐克內政部長埃斯托克（Sutaj Estok）在案發後曾說，初步調查顯示嫌犯有「明顯政治動機」，到了周四，埃斯托克表示嫌犯單獨作案且「不屬於任何政治團體」，曾經參加過反對政府的抗議活動，警方已指控他殺人未遂。埃斯托克表示，嫌犯供稱政府對於烏克蘭的態度轉變、解散肅貪特別檢察官辦公室、改革公廣公司的計畫令他不滿，因而預謀行刺。

費科此前即多次遭遇攻擊，但周三當街近距離中槍重傷的事件仍令這個中歐小國大為震驚，不少人歸咎於政府近期政策兩極化導致國家分裂。埃斯托克說，斯洛伐克已陷入嚴重分裂，加上歐洲議會選舉將於6月登場，他呼籲社會各界領袖深思，政黨暫緩下月選舉造勢活動。

斯洛伐克內政部說明，總理費科遇刺案的凶嫌是單獨犯案。

斯洛伐克副總理兼國防部長卡利尼亞克（Robert Kaliňák）提及費科救治狀況時說明，經過一夜搶救，費科暫時脫險，但他傷勢非常嚴重，此刻研判他能否康復「為時過早」：「不幸的是，現在還不能說這場生死之戰已經獲勝或者預後良好，因為他身上4處槍傷造成大範圍傷勢，身體對於外界反應仍有困難。」

斯洛伐克準總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini）周四說，已到院探視費科並與他短暫交談，「他已能開口說話，但只能講幾句而已，因為藥物作用，他非常疲憊」。佩拉格利尼，希望費科能在幾天之內恢復決策能力，「於此同時，將有一名副總理接替其職責行事」。

費科15日在中部城市德洛瓦（Handlová）結束政府會議後步出建物，在街上與等候迎接他的支持者互動，這時置身人群裡的槍手突然衝上前、隔著安全圍籬朝費科連開5槍。費科遇刺後由隨扈火速送上一輛汽車馳往醫院。除了費科，沒有其他人員受傷。

斯洛伐克總理費科當街遭人開槍暗殺，經過救治暫告脫險。

斯洛伐克新聞網站tvnoviny.sk稍早稱，警方已控告71歲的嫌犯辛圖拉（Juraj Cintula）行刺總理費科未遂，可能會吃上25年牢飯，甚至終身監禁。臉書有一段日期不明的影片顯示，辛圖拉批評政府改革公共廣播公司計畫時說出「我不認同政府政策」一語，怒批費科政府在司法、媒體的改革。

辛圖拉是斯洛伐克作家協會成員，住在案發地點漢德洛瓦以南的小鎮，他的兒子聲稱完全不知父親有行凶計畫，但父親沒有精神疾病且擁有合法槍枝許可證。辛圖拉是否仇視費科？他的兒子表示：「我只能說，父親並未投票支持費科。」

辛圖拉是地方文學社團「彩虹文學俱樂部」（Rainbow Literary Club）創始人之一，俱樂部聲明自清絕無政治色彩，除了嚴厲譴責辛圖拉的犯行，也立即取消辛圖拉的會籍。

斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava）今年2月以來就經常上演群眾抗議費科政府的場面。首都居民埃利亞索瓦（Zuzana Eliasova）表示，費科遇襲令全國震驚不已，這起事件也在政治局勢已高度緊張之際打擊了民主，「我相信很多人甚至整個社會都將為此捫心自問，因為各個階層已處於激烈的兩極化局面」。