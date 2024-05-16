隨著年齡增長，腸道神經的敏感度會降低，肛門括約肌的力量也會下降，讓不少上了年紀的長輩會遇到便秘的問題，不過大腸直腸科醫師賴依伶透露，她曾遇過一名23歲女患者，因為怕胖的關係每天只喝液體蛋白質，體內根本沒有東西可以排出來，意外導致嚴重的便秘。

醫師賴依伶近日在《醫師好辣》節目中分享，曾有一名23歲女病患遇到嚴重的便秘問題，解便頻率約一周至10天才有1次，甚至還要靠灌腸輔助，且每次解便都會非常疼痛，最終真的忍不住只好到醫院求助。

經過問診後才了解，因為患者怕胖的關係每天只吃一餐，且還自認很健康，吃的是液體的蛋白質，類似最近很多運動的人會飲用的高蛋白，但賴依伶指出這種液體蛋白質進到體內後很容易就會被吸收掉，不會殘餘太多固體的渣渣，導致患者體內根本沒有糞便可以排出，意外造成嚴重的便秘問題。

賴依伶提到，一般人遇到便秘時都會很想努力的把糞便大出來，但其實應該先回過頭檢討自己到底吃了什麼東西，吃得量足不足夠，「如果東西不夠那當然怎麼樣都解不出來」。

賴依伶建議，就算怕胖也應該要維持進食，並針對內容物做調整，先從蛋白質、青菜開始吃，最後再吃澱粉，絕對不能只吃液體的東西，也可以搭配適當的運動來促進腸胃蠕動，如此一來就能在維持正常排便的情況下，同時維持健康的體態。