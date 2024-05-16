AI三大關鍵核心：算力、算法，高品質數據（DATA），國家TAIDE（Trustworthy AI Dialogue Engine，可信賴AI對話引擎）計劃團隊藉此積極完成基本測試、具台灣文化的大型繁體中文模型。中央研究院資訊科技創新研究中心研究員暨TAIDE計劃負責人李育杰博士，經常公開分享GenAI最新技術與應用的發展，也透露團隊祈禱進程順利的祭品中，蒜頭是必備品，但求「蒜」力經常飽滿！

農業部16日表示，每年3～4月是臺灣蒜頭的採收期，剛採收的蒜頭圓潤飽滿、手感扎實且表皮富含水分，口味辛辣，新鮮的蒜頭經過約2周的乾燥處理，待蒜膜乾燥後，可延長保存期。

臺南區農業改良場指出，蒜頭富含各種氨基酸、維生素、礦物質及特有的大蒜素，非常適合大眾食用，國產蒜頭品嚐起來更是辛辣好滋味。對於AI研究人員和開發者來說，應該採用目前產期的國產蒜頭，肯定「蒜」力大爆發。

臺南農改場也建議民眾在挑選國產蒜頭時，外型渾圓飽滿，表皮完整，觸感札實的蒜球，避免挑選鬆軟、有水浸狀黃化、發霉、蒜瓣脫落嚴重的蒜球。此外，民眾日常多自超市購買蒜頭，多數已經過乾燥處理，民眾選購後只需將蒜頭連同網袋吊掛在陰涼通風的室溫下，即可長時間保存。

為避免「蒜」力降低，蒜頭不宜放入不通風的櫃子裡，因為櫥櫃潮濕會導致蒜頭發霉；另外氣溫也是影響蒜頭品質的因素，若把蒜頭放入冰箱，會因低溫會導致蒜頭開始發芽而乾癟，失去食用價值，而冬季氣溫較低，蒜頭容易自然發芽，建議消費者在冬季採少量多次購買，避免因低溫儲放不易導致蒜頭發芽、乾癟劣化。