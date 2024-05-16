美國實境節目《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul's Drag Race）冠軍得主妮妃雅（Nymphia Wind）15日進總統府，與總統蔡英文會面並在國父銅像前演出舞蹈。蔡英文16日在社群平台PO出兩人互動影片，妮妃雅問到蔡英文卸任後第一件事要做什麼？蔡英文笑說，先睡三天三夜再開始想，「讓我先睡三天三夜，確實就想睡覺」！PTT鄉民酸爆「平時還睡不夠？」、「應該是被彭文正的節目搞到每天失眠」、「睡了八年，開過的記者會屈指可數」。

蔡英文15日在總統府內接見妮妃雅，並在16日在社群平台PO出兩人互動影片。妮妃雅問「卸任之後想做什麼？」蔡英文直呼，讓她先睡三天三夜再開始想，「確實就想睡覺，不要想其他的事情！」

妮妃雅也問到「想去哪個國家？」蔡英文表示，她喜歡在東京的街上走路，但做了政治人物，這就是不宜的事情。妮妃雅說，「可以變裝去啊！」蔡英文笑回，如果是這樣不是吸引更多人看嗎？妮妃雅則說，「不會～因為他們認不出妳，妳就會有一種雙重身分的感覺！」蔡英文對妮妃雅說，「我現在這樣走到街上去，你也走到街上，你會得到更多眼光！」。妮妃雅直呼：蔡英文需要一個「變裝皇后」當保鑣！

PTT鄉民表示「平時還睡不夠？」、「平常不就睡飽？」、「睡八年了還不夠嗎」、「有醒過？」、「應該是被彭文正的節目搞到每天失眠」、「睡了八年，開過的記者會屈指可數」、「在任怎麼不把台灣街道打造成東京」、「神隱不接受採訪700多天還不夠喔？還睡」、「神穩少女」。