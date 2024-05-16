日本東京都一所高中的五名男學生，因為偷拍同一所學校的數十名女學生裸露照片，而被移送偵辦。涉案學生均坦承犯案，並表示「我很後悔。」

據日本《NHK》報導，在東京都一所私立高校就讀的五名高中男生，涉嫌在2022年至2023年間，對同一所學校的數十名女學生偷拍裸露照片。

報導指出，去年10月，在校外的一次通宵活動中發生了偷窺行為，校方根據受害女學生的諮詢並與警視廳協商後進行了調查。

涉案的五人在一個社群網路群組中分享了偷拍的圖像，但到目前為止尚未有外流。涉案學生被帶回警視廳偵訊，均承認了這些指控，並表示「我很後悔。」

關於該學生被移送至檢察官辦公室一事，校方表示：「我們將努力為相關人員提供心理輔導，並提供有關SNS的信息和教育，並努力防止再次發生。」

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