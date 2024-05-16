網友起底蹦世界過去8年接了許多政府標案，金額高達7186萬，其中1289萬為台文館標案。(圖／Dcard)

台文館吉祥物阿龍抄襲風波，16日證實並非原創，且日前提出的2019年證明圖片也是後製，其負責廠商「蹦世界創意」也遭網友起底，8年來專接政府標案，37個標案總額高達7000多萬，「阿龍」得標金額則為224萬元。

台文館與蹦世界晚間雙雙發出道歉聲明，全面下架阿龍相關創作內容，其趣味遊戲也立刻中止。蹦世界表示，阿龍圖像創作者為公司駐點台文館小編的家人，近期不在台灣，無法第一時間聯繫釐清，耽擱對外界說明的時間，稍早取得聯繫後，證實此圖非原創，且當作證據的截圖也是該創作者後製產出，導致台文館形象受損，承諾會聯繫原創作者致歉，討論後續事宜。

有網友在「政府採購資訊加值網」查詢蹦世界標案，發現自2017年開始，就不斷得標政府的標案，金額高達7185萬9995元，其中台文館就佔了7個、1259萬元，為所有標案中占比最高的，今年(113年度)的標案金額則為224萬。

原PO指出，蹦世界在文學館得標的一直都是「展覽數位內容建置採購案」，且為規律的一年公開評選一年不公開評選，質疑是否為一次買2年的服務。