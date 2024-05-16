中央氣象署地震報告指出，今（16）日22：46發生芮氏規模4.4地震，震央在花蓮縣政府北方24.7公里，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度28.4公里。各地最大震度宜蘭3級，花蓮、南投、新竹2級，台中、桃園、新北、彰化1級。
根據氣象署統計至今晚23時，0403花蓮地震已發生1432起，其中顯著有感有363起，小區域地震為1069起，芮氏規模6至7有5起，規模5至6則有69起。
中央氣象署地震報告指出，今（16）日22：46發生芮氏規模4.4地震，震央在花蓮縣政府北方24.7公里，位於花蓮縣秀林鄉，地震深度28.4公里。各地最大震度宜蘭3級，花蓮、南投、新竹2級，台中、桃園、新北、彰化1級。
根據氣象署統計至今晚23時，0403花蓮地震已發生1432起，其中顯著有感有363起，小區域地震為1069起，芮氏規模6至7有5起，規模5至6則有69起。
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