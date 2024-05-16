大陸國台辦15日點名黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5名嘴，指他們蓄意編造中國大陸的虛假、負面訊息、挑動兩岸敵意對立，將依法對這5人及家屬實施懲戒。名嘴歷史哥李易修直指中共真正意圖，殺雞儆猴外，更是敲山鎮虎，明面上懲戒名嘴，實質上是劍指財團。他直言，堅決反對任何名嘴被境外力量脅迫，但我們也要思考，政論節目妖魔化中國大陸的內容是不是事實？要認真思考兩岸未來要如何相處。

「認真分析中共懲戒名嘴5人名單。」歷史哥16日發文指出，此次懲戒並非台獨問題，主要是針對台灣政論節目內容唱衰大陸的一次反制。明面上看短期內，台灣老百姓會更反感，畢竟台灣很多人是商業台獨，利益才是大多數人的重點！制裁一發就會逼使變成被迫台獨的可能性。從被點名人的屬性，可以看出有很強的針對性，表示中共目標不是現在，可能也不是在乎台灣人感受，它是要敲山震虎，目標是電視台背後的財團。

歷史哥表示，制裁有用嗎？過去制裁看似無效，一方面是中國大陸經濟全球化程度尚不高，且很大程度是因為目標是台獨政治人物，理論上這些人跟中國大陸連結本來就少，而且就算有中國大陸資產受害，大概率也只能吞，畢竟「中國鵬」殺傷力近在眼前！

歷史哥提到長遠影響：隨著近年來中國企業高速外溢，RCEP等地區大型FTA合作深化，未來制裁範圍將擴及大多數開發中國家，還有部分歐洲經濟體，這點就會有更多影響！特別是此次被「懲戒」者，除了王義川完全屬政治人物，于北辰屬網紅兼政治人物外，其他幾人目前是以媒體的商業活動為主，這就會製造一定程度的壓力，這點從昨天劉寶傑與黃世聰在節目中其實表達相對保守可以看出來。

「中共真正意圖：一者殺雞儆猴外，更是敲山震虎！」歷史哥強調，明面上懲戒名嘴，實質上是劍指財團；明面上針對5個人，實質上是警告其他遊走的名嘴。也因此我們可以看到有部分名嘴的反應就非常激烈，甚至近似情勒的宣告「不論台灣或中華民國，中國大陸就是逼大家都台獨」。

「作為從事媒體工作的台灣人，我自然堅決反對任何名嘴被境外力量脅迫！」歷史哥直言，但我們也要思考，過去幾年我們的政論節目「綜藝化」，談論中國大陸內容「妖魔化」是不是事實？兩岸善意不是靠前總統馬英九、藍營立院總召傅崐萁訪問對岸，也不是靠準總統賴清德約大陸領導人習近平喝珍奶，台灣人如果真的想要和平，就要認真思考兩岸未來到底是啥？兩岸到底要如何相處？