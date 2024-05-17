全球第五大貨櫃航運商赫伯羅特首季淨利3.25億美元，每股獲利1.82美元。稅前息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）年跌60％至9.42億美元。稅前息前獲利（EBIT）年跌79％至3.96億美元。

首季「20呎標準貨櫃」（TEU）運送量年增7％至303.7萬個，反映航運需求健全，但每個TEU平均運費年跌32％至1,359美元，拖累營收年跌24％至46.23億美元。

赫伯羅特執行長傑生（Rolf Habben Jansen）在法說會上解釋，供應鏈正常化是令首季業績遠低去年同期主因。跟前一季虧損相較，他對首季恢復獲利，為全年帶來一個好開始而欣慰。

其去年第四季虧損2.34億美元。首季轉虧為盈主因是航運需求回升，帶動平均運費季增14％。

由於赫伯羅特看好運輸需求持續成長，尤其紅海危機令航運商為避免遭受葉門叛軍組織「青年運動」攻擊，紛紛避開經由蘇伊士運河通往歐洲的航線，選擇繞過非洲南端的更長航線而導致運費走高，這讓赫伯羅特調高全年財測。

其預期今年EBITDA在20億到30億歐元區間，區間最低值明顯高於其3月中估計的10億到30億歐元區間。EBIT預期在零到10億歐元區間，也優於原先估計的負10億到10億歐元區間。

傑生認為航運業在因應紅海危機上有不錯的表現，因此讓全球大部份供應鏈得以穩定下來。

對於近期貨櫃航運現貨價大漲的狀況，他表示目前並不清楚5月航運需求急增，是否因為零售與製造業趕在今年航運旺季到來之前，提前補充庫存量來預防意外狀況。

國際貨運預定平台Freightos最新報告指近期歐亞航線運輸量上升，呈現淡季不淡現象而讓許多運輸業者意外，促使業者在旺季前先預定貨櫃，這可能讓運費進一步攀升。